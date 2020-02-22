Российские сноубордисты Дмитрий Логинов и Андрей Соболев заняли призовые места в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Пхёнчхане (Южная Корея).

В финальном заезде Логинов уступил итальянцу Роланду Фишналлеру. Соболев в малом финале опередил Александра Пайера из Австрии.

Еще один российский сноубордист Игорь Слуев проиграл Пайеру в четвертьфинале.

Следующий этап Кубка мира состоится в Канаде с 29 февраля по 1 марта.

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