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Российские сноубордисты Логинов и Соболев попали в призы этапа Кубка мира

Российские сноубордисты Логинов и Соболев попали в призы этапа Кубка мира
Eurosport

30 мин. назад

Второе и третье места параллельного гигантского слалома.

Российские сноубордисты Дмитрий Логинов и Андрей Соболев заняли призовые места в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Пхёнчхане (Южная Корея).

В финальном заезде Логинов уступил итальянцу Роланду Фишналлеру. Соболев в малом финале опередил Александра Пайера из Австрии.

  • Еще один российский сноубордист Игорь Слуев проиграл Пайеру в четвертьфинале.
  • Следующий этап Кубка мира состоится в Канаде с 29 февраля по 1 марта.

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