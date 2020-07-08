Сноуборд

Двукратный чемпион мира в сноуборде утонул в Австралии – он нырял в одиночку без кислородной маски

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Алекс Пуллин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 36 минут

Алексу Пуллину было 32 года.

Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе Алекс Пуллин погиб у берегов Австралии во время дайвинга.

Трагедия произошла неподалеку от городка Голд-Кост, где 32-летний спортсмен занимался подводной охотой. По данным представителя местной полиции Криса Триттона, Пуллина обнаружил другой дайвер. Сообщается, что Пуллину в течение 45 минут оказывали помощь, но спасти его не удалось.

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«У него не было кислородной маски. Наверное, он погружался в одиночку. Там были и другие дайверы, но с ним не было другого человека», – цитирует Триттона 9news.com.au.

  • Пуллин – чемпион мира-2011 и -2013 в сноуборд-кроссе.
  • В 2014-м на Олимпиаде в Сочи он был знаменосцем Австралии.

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