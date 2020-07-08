Двукратный чемпион мира в сноуборде утонул в Австралии – он нырял в одиночку без кислородной маски

Алекс Пуллин
Фото: Getty Images
Алексу Пуллину было 32 года.
Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе Алекс Пуллин погиб у берегов Австралии во время дайвинга.
Трагедия произошла неподалеку от городка Голд-Кост, где 32-летний спортсмен занимался подводной охотой. По данным представителя местной полиции Криса Триттона, Пуллина обнаружил другой дайвер. Сообщается, что Пуллину в течение 45 минут оказывали помощь, но спасти его не удалось.
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«У него не было кислородной маски. Наверное, он погружался в одиночку. Там были и другие дайверы, но с ним не было другого человека», – цитирует Триттона 9news.com.au.
- Пуллин – чемпион мира-2011 и -2013 в сноуборд-кроссе.
- В 2014-м на Олимпиаде в Сочи он был знаменосцем Австралии.
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