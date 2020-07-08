Двукратный чемпион мира в сноуборде утонул в Австралии – он нырял в одиночку без кислородной маски

Алексу Пуллину было 32 года.

Двукратный чемпион мира в сноуборд-кроссе Алекс Пуллин погиб у берегов Австралии во время дайвинга.

Трагедия произошла неподалеку от городка Голд-Кост, где 32-летний спортсмен занимался подводной охотой. По данным представителя местной полиции Криса Триттона, Пуллина обнаружил другой дайвер. Сообщается, что Пуллину в течение 45 минут оказывали помощь, но спасти его не удалось.

Сноуборд Российские сноубордисты Логинов и Соболев попали в призы этапа Кубка мира 22/02/2020 В 10:22

«У него не было кислородной маски. Наверное, он погружался в одиночку. Там были и другие дайверы, но с ним не было другого человека», – цитирует Триттона 9news.com.au.

Пуллин – чемпион мира-2011 и -2013 в сноуборд-кроссе.

В 2014-м на Олимпиаде в Сочи он был знаменосцем Австралии.

«Мама – самая титулованная среди всех мужчин и женщин». Семья Молчановых сделала фридайвинг русским

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Play Icon

Сноуборд Логинов грубо наошибался и прекратил борьбу на середине дистанции, подарив победу Фишналлеру 22/02/2020 В 07:52