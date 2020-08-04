Хильде Осланд
Фото: Eurosport
Нордическая красота Хильде Осланд растопила не одно сердечко.
Осланд родилась в Норвегии и получила диплом бакалавра в области экономики, но работа по специальности ее не увлекла. Девушка занялась вокалом и подумывала о карьере на эстраде. Хильде прошла на норвежскую версию шоу «Народный артист» под названием Idol Norway, но не заняла призовых мест – зато обрела первую популярность благодаря изумительной внешности.
Дама забросила пение и сосредоточилась на продвижении собственного бренда – на ее аккаунт в инстаграме подписано более 3,6 млн человек. Иногда она выкладывает сториз со снежных склонов – по информации итальянского Il Giornale, дама помолвлена с известным канадским сноубордистом и разделяет его профессиональное увлечение. Имя счастливчика не называется, но ему чертовски повезло – убедись сам.
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