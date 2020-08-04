Нордическая красота Хильде Осланд растопила не одно сердечко.

Осланд родилась в Норвегии и получила диплом бакалавра в области экономики, но работа по специальности ее не увлекла. Девушка занялась вокалом и подумывала о карьере на эстраде. Хильде прошла на норвежскую версию шоу «Народный артист» под названием Idol Norway, но не заняла призовых мест – зато обрела первую популярность благодаря изумительной внешности.

Дама забросила пение и сосредоточилась на продвижении собственного бренда – на ее аккаунт в инстаграме подписано более 3,6 млн человек. Иногда она выкладывает сториз со снежных склонов – по информации итальянского Il Giornale, дама помолвлена с известным канадским сноубордистом и разделяет его профессиональное увлечение. Имя счастливчика не называется, но ему чертовски повезло – убедись сам.

Сноуборд Двукратный чемпион мира в сноуборде утонул в Австралии – он нырял в одиночку без кислородной маски 08/07/2020 В 10:24

Леопардовый принт

Хвастается купальником

Осланд примерила цвета российского триколора

Зачем-то отвернулась от камеры

Хильде делает вид, что она – рыба

Прекрасна даже на пробежке

Наслаждается солнышком

Отметила 3 млн подписчиков

Золотой лук

Снова делает кардио

Осланд в черном

Обезоруживающий взгляд

Больше спортивной красоты в ленте:

Эта итальяночка совмещает теннис и модельный бизнес. Она хороша и с ракеткой, и без

Немка родилась гермафродитом и пошла на операцию ради тенниса. Ее инстаграм играет яркими красками

Обворожительная подруга Стоунза. Ради нее он разорвал 12-летние отношения с женой

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Сноуборд Российские сноубордисты Логинов и Соболев попали в призы этапа Кубка мира 22/02/2020 В 10:22

Play Icon