Российские сноубордисты заняли весь пьедестал в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Челябинской области.
Первое место досталось Дмитрию Логинову, который в финале взял верх над Степаном Наумовым – тот не сумел завершить дистанцию и сошел с трассы. Третьим стал Андрей Соболев: в малом финале он был быстрее швейцарца Дарио Кавицеля.
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- 6 февраля Логинов победил в параллельном гигантском слаломе.
- Этап Кубка мира – ступень подготовки к чемпионату мира, который пройдет 18-28 февраля в Словении.
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