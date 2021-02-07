Российские сноубордисты заняли весь пьедестал в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Челябинской области.

Первое место досталось Дмитрию Логинову, который в финале взял верх над Степаном Наумовым – тот не сумел завершить дистанцию и сошел с трассы. Третьим стал Андрей Соболев: в малом финале он был быстрее швейцарца Дарио Кавицеля.