Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в словенской Рогле.

В финале Логинов опередил итальянского спортсмена Роланда Фишналлера на 0,01 секунды. Бронзовую награду взял другой сноубордист из России, Андрей Соболев, который в малом финале обошел южнокорейца Ким Сан Кёма (+0,26). Россиянин Игорь Слуев выбыл в 1/8 финала, а двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд не преодолел квалификацию.

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В женских соревнованиях 17-летняя София Надыршина стала второй, отстав от лидера на 0,12 секунд. На верхней части спуска девушка лидировала, но затем упустила преимущество. Золото у немки Селины Йорг, третья – австрийка Юлия Дуймовиц.

21-летний Логинов завоевал третье золото чемпионатов мира. В 2019 году он победил в параллельном и параллельном гигантском слаломе.

Для Селины Йорг это золото чемпионата мира стало вторым в карьере.

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