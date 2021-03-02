Русская сноубордистка София Надыршина выиграла золотую медаль в параллельном слаломе на чемпионате мира-2021 в словенском Рогле. В финальном заезде 17-летняя спортсменка обошла немку Рамону Терезию Хофмайстер, которая не закончила дистанцию. Бронзу в этой дисциплине взяла еще одна представительница Германии Селина Йорг.

Надыршина, которой в мае исполнится 18, стала самой молодой чемпионкой мира в параллельном слаломе. Ранее она выигрывала три золота юниорского ЧМ-2020, а в Рогле-2021 стала вице-чемпионкой в параллельном гигантском слаломе.

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У мужчин Дмитрий Логинов стал третьим в параллельном слаломе. В малом финале он на 0,02 секунды опередил соотечественника Андрея Соболева и взял бронзовую награду. Чемпионом же стал сноубордист сборной Австрии Бенджамин Карл, обыгравший другого австрийца Андреаса Проммеггера. Для Логинова это также вторая медаль на ЧМ-2021 – в параллельном гиганте он стал чемпионом, Андрей Соболев в той дисциплине выиграл бронзу.

Из-за санкций ВАДА Надыршина, Соболев, Логинов и другие спортсмены из России выступают под флагом национальной Ассоциации лыжных видов спорта.

Оставшиеся дисциплины чемпионата мира-2021 по сноуборду – биг эйр, хафпайп и слоупстайл – пройдут в американском Аспене с 10 по 16 марта.

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