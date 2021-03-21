Опубликовано 21/03/2021 в 14:07 GMT | Обновлено 21/03/2021 в 14:10 GMT

Сборная России по сноуборду выиграла общий зачет Кубка мира в командных соревнованиях в параллельном слаломе.

На заключительном этапе Кубка мира в немецком Берхтесгадене первая сборная России в составе Дмитрия Логинова и Софии Надыршиной победила в главном финале команду Швейцарии, за которую выступали Дарио Кавицель и Джулия Зогг.

Логинов и Надыршина принесли России золото в командном слаломе

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В общем зачете первая сборная России набрала 160 очков и заняла итоговое первое место. Первая сборная Австрии отстала на десять баллов и стала второй. Третье место в зачете – у первой команды Швейцарии (в ее активе 125 очков).

Золотой заезд Логинова и Надыршиной в финале командных соревнований также принес сборной России первое место в Кубке наций в параллельных дисциплинах. Российская команда набрала 2862 очка и опередила команду Австрии, которая осталась второй с 2506 баллов. Третьей стала сборная Германии (2143 очка).

Сборная России сверхуспешно выступила на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду. Спортсмены впервые победили в неофициальном общекомандном зачете, повторив два рекорда объединенного чемпионата мира — по золотым медалям (6) и выигранным наградам (14).

На ЧМ Россия выиграла 6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Сноуборд Логинов и Надыршина принесли России золото в командном слаломе ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ