Кот по кличке Тэдди просто волшебник – он научился самостоятельно кататься на доске-сноускейте (скейтборд без колесиков), а его хозяин записывает кошачьи приключения и выкладывает их на ютьюбе.
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Тэдди пока еще не умеет в грэбы, но спокойно набирает скорость на холмах и преодолевает трамплины. Канал спортивного зимнего кота называется Smagical, его можно найти в ютьюбе и инстаграме.
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Курочкина создала мега-отрыв от соперницы и взяла 3-е место
Если люди в сноуборде тебя интересуют больше котов, забегай читать интервью Алены Заварзиной – призерки Олимпиады в Сочи
А еще читай веселое интервью Алексея Соболева – ты тоже мог видеть его на сноуборде в Сочи
Сноуборд
Соболев набрал скорость и мастерски обеспечил 3-е место
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