Кот по кличке Тэдди просто волшебник – он научился самостоятельно кататься на доске-сноускейте (скейтборд без колесиков), а его хозяин записывает кошачьи приключения и выкладывает их на ютьюбе.

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Тэдди пока еще не умеет в грэбы, но спокойно набирает скорость на холмах и преодолевает трамплины. Канал спортивного зимнего кота называется Smagical, его можно найти в ютьюбе и инстаграме.

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