В Кирове в центре зимнего отдыха «Калинка» прошли соревнования среди юных сноубордистов. В состязаниях приняли участие около 100 спортсменов.

Тем, кому не удалось победить, вручали блокнот и майонез или томатный кетчуп в качестве утешительного приза, чтобы дети не ехали домой с пустыми руками. Организаторы объяснили, что кто мероприятие спонсирует, тот и выбирает призы. По их мнению, ничего странного в съедобных подарках нет, в позапрошлом году вообще был целый набор для бутербродов, и никто не жаловался.

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