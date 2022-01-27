В Кирове в центре зимнего отдыха «Калинка» прошли соревнования среди юных сноубордистов. В состязаниях приняли участие около 100 спортсменов.
Тем, кому не удалось победить, вручали блокнот и майонез или томатный кетчуп в качестве утешительного приза, чтобы дети не ехали домой с пустыми руками. Организаторы объяснили, что кто мероприятие спонсирует, тот и выбирает призы. По их мнению, ничего странного в съедобных подарках нет, в позапрошлом году вообще был целый набор для бутербродов, и никто не жаловался.
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Источник: URA.RU.
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