26-летняя чешская сноубордистка и горнолыжница Эстер Ледецка выиграла золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде-2022 в Пекине. Это ее вторая наивысшая награда в данной дисциплине в карьере – в 2018-м она стала лучшей на Играх в Пхёнчхане.

В 1/8 Эстер опередила итальянку Надю Охнер, в 1/4 – Александру Крол из Польши, в полуфинале – Мичелл Деккер из Нидерландов, а в финале – Даниэлу Ульбинг из Австрии, которая взяла серебро. Все четыре соперницы чешки были дисквалифицированы по ходу спусков из-за ошибок.

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Бронзовая награда досталась Глории Котник из Словении. Российские спортсменки Софья Надыршина и Полина Смоленцова завершили борьбу в 1/8, Наталья Соболева и Милена Быкова не прошли квалификацию.

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Ледецка, которая в 2018-м году стала победительницей в супергиганте в горнолыжном спорте и первой женщиной, выигравшей золото в двух дисциплинах на одной Олимпиаде, также выступит в Пекине в горных лыжах.

Расписание Олимпиады на сегодняшний день, 8 февраля, можно посмотреть здесь

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