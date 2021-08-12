Софтболистка женской сборной Японии, победившая на недавно закончившейся в Токио Олимпиаде, получит новую золотую медаль после того, как ее награду попробовал на зуб мэр города Нагоя.

Все случилось на прошлой неделе, во время чествования 20-летней спортсменки Миу Гото, которая вернулась в родной город после победы в Токио. Во время мероприятия на сцене мэр Нагои Такаси Кавамура снял маску, надел на себя золотую медаль, а после укусил ее. Это было сделано для фотокорреспондентов.

Кроме того, мэр позволил себе некорректные вопросы в адрес девушки. Например, он спрашивал, запрещено ли ей вступать в романтические отношения. В мэрию Нагои поступило более 7 тысяч жалоб на действия главы города. Его обвинили в нарушении правил проведения массовых мероприятий в период пандемии, а также в домогательствах.

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Кавамура уже принес извинения. Он имел беседу с главой Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямаситой и выразил желание возместить деньги за новую золотую медаль, сообщило агентство Kyodo