Американская конькобежка Бриттани Боу выбрана знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр. Боу станет единственной представительницей ЛГБТ-сообщества среди спортсменов, которые понесут флаг в Пекине.

Конькобежка была вторым выбором спортсменов национальной команды США. Бобслеистка Елена Мейерс Тейлор, которая должна была нести флаг, заразилась коронавирусом. Боу – не первый знаменосец, который не скрывает принадлежности к ЛГБТ. В 2018 году конькобежка Ирен Вюст несла флаг Нидерландов на церемонии закрытия.

Ad

Коньки В возрасте 23 лет погиб призер юниорского ЧМ Руслан Захаров 10/10/2021 В 19:45

Чемпионат мира на отдельных дистанциях Россия выиграла 3 медали на ЧМ-2021 и стала 4-й в общем зачете 14/02/2021 В 17:30