Американская конькобежка Бриттани Боу выбрана знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр. Боу станет единственной представительницей ЛГБТ-сообщества среди спортсменов, которые понесут флаг в Пекине.
Конькобежка была вторым выбором спортсменов национальной команды США. Бобслеистка Елена Мейерс Тейлор, которая должна была нести флаг, заразилась коронавирусом. Боу – не первый знаменосец, который не скрывает принадлежности к ЛГБТ. В 2018 году конькобежка Ирен Вюст несла флаг Нидерландов на церемонии закрытия.
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