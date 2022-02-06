На Олимпийских играх-2022 Клаудиа Пехштайн установила очередной рекорд. Ей не привыкать – за долгую карьеру немка шесть раз била различные мировые достижения (в основном, конечно, на длинных дистанциях в 3000 и 5000 м). Время Пехштайн на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити считалось эталоном на Олимпиадах 20 лет.

Рекорд Клаудии в Пекине тоже связан со временем, но вовсе не с прохождением дистанции. 49-летняя конькобежка вышла на старт на восьмых Олимпийских играх. Только представьте: олимпийский дебют Пехштайн пришелся еще на Альбервилль-1992, а первые медали она взяла в Лиллехаммере-1994. Это были Игры Любови Егоровой, Тони Хардинг и Петера Форсберга – заслуженных ветеранов, давно ушедших из спорта. Клаудиа спустя 28 лет приехала на соревнования с пятью переплетенными кольцами.

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Клаудиа Пехштайн, Германия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

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Она не любит большой пафос и относится к спортивному долголетию легко. Конечно, держать уровень лучших и более молодых соперниц почти в 50 тяжело. На любимых 3000 метрах в Пекине Пехштайн финишировала последней, 20-й, с отставанием более чем в 20 секунд. «Немногие поймут, почему я довольна этим результатом, – улыбалась журналистам Клаудиа. – Я очень горжусь выступлением. Для меня это настоящая победа».

Немка помнит, что Пекин-2022 мог стать не восьмой Олимпиадой, а девятой – а мог вообще не существовать для нее как для действующей спортсменке. В феврале 2009 года Международный союз конькобежцев отстранил пятикратную олимпийскую чемпионку от соревнований на два года. Причина – подозрение в кровяном допинге, хотя Клаудиа не провалила ни одного теста и не сдала ни одной положительной пробы.

В ISU основывались на подозрительных анализах крови. На этапе Кубка мира-2007 в Калгари и на чемпионате мира-2009 в организме Пехштайн обнаружили нестандартный уровень ретикулоцитов – розовых клеток, которые указывают на применение эритропоэтина (ЭПО). Клаудиа настаивала, что проблема – в генетическом заболевании. «Это досталось мне от отца, у него ровно то же самое. Такая аномалия крови – генетическая», – с жаром заявляла Пехштайн.

Клаудиа Пехштайн, Германия Фото: Getty Images

Чемпионка стала жертвой введения биологического паспорта – его адаптировали к конькобежному спорту за год до неприятной ситуации с немкой. С 2000 года Клаудию тестировали на допинг 90 раз за девять лет, но 12 проб девушка сдала только за первые три месяца 2009-го.

В момент дисквалификации Пехштайн уже исполнилось 37 лет. Двухсезонный бан означал фактическое завершение карьеры, но германская конькобежка не сдалась и боролась за честь и наследие. Она подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд и напоролась на непонимание – в Лозанне не нашли признаков наследственного заболевания в показаниях эксперта, предоставленного Пехштайн.

Клаудиа Пехштайн, Германия Фото: Getty Images

Ее случай был первым и уникальным – никогда прежде спортсменку не дисквалифицировали на основании только косвенных признаков. Чемпионка потеряла мотивацию для жизни и откровенно признавалась о суицидальных мыслях. «Быстрое и четкое решение выглядело лучшим вариантом попрощаться с миром. В тот момент мне казалось, что жизнь потеряла смысл. Надвигающаяся пустота едва не поглотила меня изнутри», – писала она в автобиографии.

Но Клаудиа встрепенулась и начала борьбу с системой. Она указывала, что ISU установил слишком низкий индекс продуцирования ретикулоцитов для женщин ее возраста. Пехштайн уверяла, что 3,49 %Retics – это нормальный диапазон для 37-летних дам, а предел в 2,4, установленный федерацией, основывается на ошибочных медицинских исследованиях.

Конькобежка не остановилась на CAS и подавала апелляции в Федеральные суды Германии и Швейцарии. Оба не признали доказательства Пехштайн, но чемпионка упорно шла до победного и подавала документы все выше и выше. «Каждый беженец, который приезжает в Германию, пользуется правовой защитой. Почему мы, спортсмены, этого не делаем?» – удивлялась Клаудиа.

Клаудиа Пехштайн, Германия Фото: Getty Images

Она пропустила положенные два года и вернулась на каток – двумя бронзовыми медалями на ЧМ-2011. «Это какое-то безумие, – развела руки в стороны Пехштайн. – Я та же спортсменка, тот же человек, тренируюсь тем же самым образом. И после этого я все равно допингистка?» Ее юристы выжимали из ISU 4,4 миллиона евро компенсации и дошли аж до Европейского суда по правам человека. Допинговая сага длилась целых 10 лет, но в 2019-м немка все равно получила отказ.

Обвинение в мошенничестве формально закончило топ-карьеру Пехштайн. После Игр-2006 в Турине она не взяла больше ни одной олимпийской медали, после чемпионата Европы-2009 – ни одного золота ЧМ или ЧЕ. Последнее место на Олимпиаде в Китае лишь подчеркивает – более молодые и резвые давно обскакали заслуженного ветерана. Но дело не только в победах.

Франческо Фридрих и Клаудиа Пехштайн, Германия, церемония открытия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

В Пекине-2022 Клаудию выбрали знаменосцем сборной Германии на церемонии открытия – она несла черно-красно-желтый флаг в паре с бобслеистом Франческо Фридрихом. «В ту ночь я едва сомкнула глаз, до сих пор под впечатлением от этого момента, – сияла конькобежка. – Олимпийских чемпионов очень-очень много, а знаменосцев намного меньше. Горжусь тем, что попала в этот круг избранных».

Клаудиа не объявляла о завершении карьеры по окончании Игр-2022. Она лишь делит рекорд по участию в Олимпиадах с прыгуном Нориаки Касаи и как будто намерена забрать и это достижение. Пехштайн всегда идет до конца, даже если против будет целый мир.

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