Природа вынудила голландцев передвигаться на коньках. Этот спорт у них в крови

«Бог создал мир, а голландцы создали Нидерланды». Эта голландская поговорка правдива – первым поселенцам, двигавшимся на европейский север, приходилось воевать с болотами и реками. Дело в том, что 30-50% Нидерландов лежат ниже уровня моря, что означает пожизненную борьбу с водой. Первый насыпной берег, дамбы и прорывы в технологиях осушения появились в Нидерландах задолго до Дубая.

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Реки, появлявшиеся в результате осушения территорий, превращались в каналы. Достаточно взглянуть на карту страны, чтобы понять: вода связывает на побережье все – и деревни, и города. Голландцы этим пользовались, летом передвигаясь между поселений на лодочках и кораблях, а зимой… на коньках.

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Зимняя голландская забава Фото: Getty Images

Впервые о коньках в стране узнали еще в XIII веке, а еще через четыре столетия голландцы начали проводить внутренние соревнования. Локальные и без особенных правил, но и этого хватило, чтобы коньки превратились в национальный спорт. Причем не навязанный, а естественный – люди просто двигались на коньках несколько месяцев в году, попутно соревнуясь в скорости и выносливости. Обычно это принято считать главным фактором успеха – коньки у голландцев в крови, как футбол у британцев, и отсюда успехи.

Похожее объяснение дала Кэти Курик, американская телеведущая: «Коньки – важный вид транспорта в таком городе, как Амстердам. Здесь много каналов, которые зимой могут замерзнуть. Так что, пока существуют эти каналы, голландцы катаются по ним, чтобы передвигаться с места на место, состязаться друг с другом, а также развлекаться».

Глобальное потепление ударило по Нидерландам – но не по конькам

Изменение климата – главный страх голландцев, поскольку рост уровня воды вследствие потепления приведет к затоплению почти половины страны. Власти пытаются с этим бороться, меняя рельеф при помощи новейших технологий, но это защита – а между тем каналы последние сто лет практически не замерзают, лишая конькобежцев естественной площадки для тренировок.

«Тиалфу» Фото: Getty Images

Но любовь Нидерландов к конькам сильнее природы – они начали строить искусственные арены с длинными дорожками. И если, например, в США таких дорожек шесть, то «оранжевые» меньше чем за 100 лет построили больше 40 дорожек, включая знаменитый «Тиалфу». В каждом регионе страны есть несколько арен разной длины, вместимости и комфорта, поэтому любой голландец свободно может заниматься любимым делом.

Кажется, конькобежцев в стране любят больше, чем футболистов

Есть еще один показатель того, насколько уважают и ценят конькобежцев на родине – национальная премия «Спортсмен года». Старейшая премия Нидерландов (существует с 1951 года) вручается лучшему спортсмену и лучшей спортсменке. Кандидатов отбирают журналисты, голосуют выдающиеся атлеты – принцип похож на смесь «Золотого мяча» и The Best.

Макс Ферстаппен Фото: Getty Images

Наверное, в Нидерландах с их знаменитой футбольной сборной мужской приз каждый год уходил футболистам? А вот и нет. За всю историю премии всего три футболиста стали «Спортсменами года»: Йохан Кройфф (дважды подряд), Руд Гуллит и Арьен Роббен. А вот конькобежцы признавались лучшими (мужчины + женщины) 26 раз! Последней стала Ирен Вюст в 2014 году – одновременно с Арьеном Роббеном. Кстати, спортсмену и спортсменке года в качестве трофея вручают бронзовую фигурку Япа Эдена. Да-да, он – конькобежец.

Могли завоевать больше медалей, но затянули с реформами

Очевидно, у голландцев есть и природный талант, и контекстные предпосылки к доминированию в конькобежном спорте. Но могут ли они быть еще круче и вечность не подпускать никого к олимпийскому пьедесталу? Да. И могли сделать это еще раньше, если бы не затянули с реформами.

Дело в том, что до 1995 года Нидерланды готовили для соревнований всего шесть человек – так называемую Kernploeg, «основную команду». Kernploeg принадлежала голландской федерации конькобежного спорта, и эти шестеро счастливчиков со всей страны брались на полное содержание государства – то есть, получали деньги за то, что катались на коньках.

Но ограничение в шесть человек бесило спортсменов и болельщиков – фактически, государство само урезало количество собственных талантов, поэтому двое из шестерых конькобежцев, Ингрид Пол и Джерард Кемкерс, затеяли революцию – вышли из Kernploeg, создав две частные конькобежные команды с рыночными спонсорами. Разумеется, это увеличило количество и качество конькобежцев. С момента революции голландцы завоевали столько же медалей, сколько почти за целый век до.

Ирен Вюст и Свен Крамер Фото: Getty Images

Пожалуй, главный показатель эффективности реформы – Свен Крамер и Ирен Вюст. Последняя на Олимпиаде в Пекине взяла шестую подряд золотую медаль, а всего в копилку Нидерландов она принесла 12 наград Игр. Крамер пока держит четыре золотые медали подряд (девять олимпийских медалей в копилку страны).

Что их объединяет? Они – выходцы из частной команды TMV, созданной как раз Ингрид Пол в ходе революции. С 2005-го до 2014-й команда спонсировалась страховой компанией TMV. Итог: шесть золотых медалей на двоих, россыпь серебра и бронзы.

Реформа забуксовала после Сочи (стало меньше денег в индустрии), однако, продолжает работать. Частные команды живут и плодятся, процесс продолжается – а значит, Нидерланды в ближайшие годы и близко никого не подпустят к золотым медалям. Кажется, знаменитая голландская шутка «Иностранец победил в конькобежном спорте!» скоро превратится в реальность. Главное, чтобы на севере вдруг не решились с таким же усердием окунуться в другие виды спорта на коньках.

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