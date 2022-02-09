Олимпийский чемпион Пекина на дистанции 5000 метров швед Нильс ван дер Поэль обвинил Королевский союз конькобежцев Нидерландов (KNSB) в манипуляциях с качеством льда с целью получения преимущества для своих спортсменов.

Ему на глаза попалась статья на портале schaatsen.nl, в которой ученый Сандер ван Гинкел рассказал об изучении качеств льда для нидерландской команды. Больше всего возмутила шведа фраза: «Получая результаты измерений, я надеюсь убедить Мессера (ответственного за лед в Пекине – Eurosport.ru) и его людей в своих идеях. Таким образом, я содействую возможным успехам. Озвучивая какие-то вещи, я настаиваю на корректировках, которые идут нам на пользу, с которыми мы можем добиться большего».

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«Это далеко не честная игра. Это не соответствует моим представлениям о честной игре. Олимпиада – про выше, сильнее, быстрее. А это коррупция. Это попытка изменить игровое поле в свою пользу, используя неэтичные и аморальные средства. Я не понимаю, почему KNSB допустил это. Я не понимаю, почему им нравится, чтобы мир знал об их намерении. Раздражает. Это самый большой скандал в нашем виде спорта… Четырехлетняя дисквалификация KNSB, очевидно, невозможна, но я с нетерпением жду последствий для них от ISU и МОК. Это омерзительно», – заявил конькобежец.

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Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева рассказала, что она думает по этому поводу.

«Честно сказать, удивительно слышать от это Нильса, который к тому же еще и выиграл на этом льду на 5000 метров. Нам просто надо с уважением относиться к тому, что голландские специалисты интересуются качеством льда, проводят замеры. Если там и есть «коррупция», именно «коррупция» в кавычках, то очевидно, она идет на пользу всему конькобежному миру, потому что мы видим высокие результаты, и лед становится лучше. Если к этому причастны в том числе голландцы – да ради Бога», – удивилась спортивная чиновница.

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