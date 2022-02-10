Нидерланды – сильнейшая сборная в конькобежном спорте. На Играх в Пекине голландцы уже забрали три золотых медали из четырех возможных. В гонке на 3000 метров среди женщин впечатлила Ирен Схаутен. Конькобежка установила олимпийский рекорд (3:56.93) и обогнала итальянку Франческу Лоллобриджиду более, чем на секунду. 29-летняя голландка специализируется на длинных дистанциях и вполне может стать доминатором на несколько лет.

На прошлой Олимпиаде Схаутен добилась только бронзы в масс-старте, а сейчас стремится забрать максимум золотых медалей. «Первая дистанция, 3000 метров, была очень важна. Я – олимпийский чемпион. Это мечта, и никто не отнимет ее у меня. Хочу еще одно золото на 5000 метрах. Надеюсь на большее», – поделилась Ирен. Мощная работа в последние годы позволила спортсменке ворваться в мировой топ, хотя еще пять лет назад она выдавала сезоны без побед даже в национальном чемпионате.

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Ирен Схаутен, олимпийская чемпионка Пекина на 3000 метров Фото: Getty Images

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Один из важных аспектов подготовки Схаутен – велоспорт. Голландка обожает велики и всегда задействует их в тренировках. Но в последнее время работа на них изменилась: вместо пятичасовых заездов появились небольшие на 1-2 часа в гору. Короткая, но взрывная работа принесла больше пользы, чем долгие и плавные тренировки. Вместо общей выносливости прокачалась скорость, которая очень важна в коньках. Многие голландские конькобежцы используют велосипед в подготовке к сезону, но Ирен подходит к этому, возможно, осмысленнее других. «Мы делаем вещи, которые позволят зимой кататься быстрее, чем в прошлом сезоне», – делилась Схаутен.

Любовь к велоспорту вышла за пределы простой летней подготовки. Ирен показывала крутую скорость на велосипеде и прониклась двухколесным транспортом. Увлечение привело ее к профессиональным стартам. В 2018-м и 2019-м Схаутен участвовала в национальном чемпионате Нидерландов по шоссейным велогонкам и добилась неплохих результатов – сначала приехала 33-й, через год – уже 17-й. Последней официальной гонкой голландки была бельгийская однодневка MerXem Classic в 2019-м. 121-километровая гонка признавалась UCI (Международный союз велосипедистов), и на ней Схаутен приехала 21-й.

С августа 2019-го Ирен больше не участвовала в официальных гонках: затянувшаяся пандемия перекрыла шансы для участия, ведь подхватить ковид перед сезоном – слишком большой риск. Но тренировки на великах остались в подготовке олимпийской чемпионки, а изменившийся подход помог улучшить выступления на льду.

Длиннющие велопробеги исчезли, но сама Ирен специализируется на больших дистанциях. «Моя специальность – 3000, 5000 метров и масс-старт, – анализировала Схаутен. – Там я завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Это своего рода мини-марафон из 16 туров, в полуфинале 30 человек, в финале – 16. Это очень зрелищная и непредсказуемая дистанция, популярность которой в ближайшие годы будет только расти».

Главная мечта спортсменки – участие в 200-километровом супермарафоне на открытом льду. Elfstedentocht (тур 11 городов) кольцом проходит вокруг Фрисландии, провинции на севере Нидерландов, а трассой служат замерзшие реки, пруды и другие естественные водоемы. Первую гонку провели еще в 1890-м, и победитель проехал трассы почти за 13 часов. С тех пор прошло всего 16 ивентов, а с 1997-го Elfstedentocht не проводили. 20-летние паузы уже случались в истории марафона, поэтому Схаутен верит, что скоро ей предоставится шанс победить на необычном ивенте.

«Йоррит Бергсма и Ирен Схаутен вернулись бы на Elfstedentocht даже с Олимпийских игр. Они действительно хотят поучаствовать в этом, ведь понимают, что у них хорошие шансы на победу. Странно, что сейчас целое поколение даже не помнит об этом. Раньше любители конькобежного спорта день и ночь смотрели на прогнозы погоды. Когда начинались заморозки, обычно проходило две-три недели, прежде чем можно было проводить марафон», – ностальгировал Марникс Колхас, аналитик конькобежного спорта.

Ирен Схаутен Фото: Getty Images

Мечта Ирен может никогда не осуществиться, ведь из-за глобального потепления организовать 200-километровую гонку на открытом льду становится все сложнее. Схауден компенсирует досаду участием в других необычных гонках. В 2019-м она выиграла первый голландский Red Bull 400 – дикий ивент, в котором спортсмены карабкаются в крутой 400-метровый подъем. Ирен проползла дистанцию за 4 минуты и 18 секунд и оторвалась от второго места почти на полминуты. «Очень довольна титулом. Red Bull 400 действительно несравним ни с чем, настолько он тяжелый», – радовалась голландка.

Для Нидерландов Схауден стала героем еще до олимпийского золота. В 2021-м в стране вышел в прокат биографический фильм о семье Ирен: за несколько лет до этого мать спортсменки пережила инсульт и ее почти полностью парализовало. Для лучшего ухода Иоланда Схауден живет в оборудованном доме престарелых, но семья все равно проводит с ней много времени. Режиссер Барбара Моккена вдохновилась историей стойкой семьи и изнутри показала жизнь известной спортсменки.

«Что меня больше всего поразило в этой семье, так это огромное упорство, – прониклась Моккена. – Три раза в день кто-то навещает мать в доме престарелых. Семья была убеждена, что, если они будут продолжать в том же духе, мать добьется прогресса, хотя врачи сказали, что это невозможно. Но это произошло. Иоланда сначала смогла лежать, а теперь сидит на стуле и самостоятельно пьет, она действительно делает успехи. Я нахожу это упорство замечательным, и люди могут чему-то научиться на этом примере».

Ирен всегда была близка с матерью, но трагедия еще сильнее объединила семью. Родные больше времени проводят вместе, а спортсменка каждую медаль посвящает близким. «Я каталась на велосипеде, и вдруг меня позвал отец. Я хотела написать сообщение, но телефон сломался. Когда вернулась домой, меня ждал мой двоюродный брат. Мама уже была в машине скорой помощи по дороге в больницу. Вначале еще была надежда: мама вроде хорошо реагировала и выполняла небольшие поручения. Но после реабилитации ее состояние ухудшилось», – грустила Ирен.

По словам отца спортсменки, в тот день из их дома навсегда исчезло теплое бьющееся сердце. Но болезнь матери не сломала Схауден, а наоборот, с того времени она серьезно прибавила. Олимпийское золото стало наградой за изнуряющие тренировки и трагедию, произошедшую в жизни. Теперь же находящаяся в фантастической форме Ирен может стать гегемоном в конькобежном спорте.

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