Голландская конькобежка Ирен Схаутен завоевала золотую медаль на дистанции 5000 метров на зимних Олимпийских играх-2022.
Спортсменка установила олимпийский рекорд с результатом 6.43,51. Второе место заняла представительница Канады Изабель Вайдеман (+4,67), третьей стала чешка Мартина Сабликова (+6,58). Российская конькобежка Наталья Воронина заняла шестое место (+13,48).
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