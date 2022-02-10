Голландская конькобежка Ирен Схаутен завоевала золотую медаль на дистанции 5000 метров на зимних Олимпийских играх-2022.
Спортсменка установила олимпийский рекорд с результатом 6.43,51. Второе место заняла представительница Канады Изабель Вайдеман (+4,67), третьей стала чешка Мартина Сабликова (+6,58). Российская конькобежка Наталья Воронина заняла шестое место (+13,48).
Что известно об Ирен Схаутен? Рассказываем о новом доминаторе в коньках.
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