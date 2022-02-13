Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2022 в Пекине в беге на дистанции 500 метров.
Золотая медаль досталась американке Эрин Джексон – она преодолела дистанцию за 37,04 секунды. Второе место и серебро у Михо Такаги из Японии – она отстала от пебедительницы на 0,08 секунды. Голикова уступила Джексон 0,17 секунды.
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Бронза Голиковой – первая медаль России в конькобежном спорте на Олимпийских играх в Пекине. В забеге также участвовали еще две россиянки: Дарья Качанова финишировала 8-й, Ольга Фаткулина – 10-й.
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