Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2022 в Пекине в беге на дистанции 500 метров.

Золотая медаль досталась американке Эрин Джексон – она преодолела дистанцию за 37,04 секунды. Второе место и серебро у Михо Такаги из Японии – она отстала от пебедительницы на 0,08 секунды. Голикова уступила Джексон 0,17 секунды.

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Бронза Голиковой – первая медаль России в конькобежном спорте на Олимпийских играх в Пекине. В забеге также участвовали еще две россиянки: Дарья Качанова финишировала 8-й, Ольга Фаткулина – 10-й.

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