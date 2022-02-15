Сборная России по конькобежному спорту установила олимпийский рекорд в полуфинале командной гонки преследования на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Русские конькобежцы в составе Даниила Алдошкина, Александра Румянцева, Сергея Трофимова и Руслана Захарова обошли сборную США и вышли в финал, где встретятся с Норвегией. Россия показала время 3:36.61Ю предыдущий рекорд принадлежал норвежцам на Олимпиаде-2018 (3:37.08).

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