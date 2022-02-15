Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряную медаль командной гонки преследования Олимпийских игр в Пекине.
Россия в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова показала результат 3:40,46 и отстала в финале от команды Норвегии на 2,38 секунды.
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