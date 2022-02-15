После полуфинального забега командной гонки преследования, в котором российская сборная опередила американцев, гарантировав себе тем самым серебро Олимпиады, Даниил Алдошкин вскинул вверх руки, показывая средние пальцы. Позже он извинился за неприличный жест, объяснив его эмоциональным всплеском.

«Это был чисто эмоциональный всплеск, я вскинул руки. Даже не помню, если честно, что произошло после финиша, потому что это моя первая Олимпиада, первая медаль. Если я кого-то затронул – я ни в коем случае не хотел никого обижать, это было просто случайно. Я очень извиняюсь перед всеми теми, кого это задело», – сказал Алдошкин.

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Руслан Захаров также принес извинения за партнера по команде тем, кого мог задеть этот жест, отметив, что конькобежцы «борются не с соперником, а со временем».

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Напомним, что сборная России в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова завоевала серебро, уступив в финале норвежцам.

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