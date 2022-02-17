Конькобежка сборной России Ольга Фаткулина прокомментировала атмосферу на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
«Говорю, берите мне билет, потому что здесь дно. На стадионе атмосфера хорошая, а в остальном… В столовой кормят одинаково, еда однообразная. Пришла на завтрак – хлеба нет. Потом принесли, но мне уже не надо. Гребаный Китай.
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Мне жаль молодых, которые приехали – тусовки нет, праздника нет, атмосферы нет. Волонтеры пытаются что-то сделать, но это не то», – ответила Фаткулина в микст-зоне после 1000 м.
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32-летняя конькобежка заняла 10-е место на дистанции 500 м и осталась 13-й на 1000 м на Олимпиаде-2022. Для Ольги это третьи Игры после Ванкувера-2010 и Сочи-2014. Ее не допустили в Пхёнчхан-2018 из-за подозрений в употреблении допинга. Фаткулина была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Пекина-2022.
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Источник: «Матч ТВ»
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