Конькобежец сборной России Руслан Захаров признался в мечте о покорении самой высокой горы мира Эвереста.

«Четыре года назад я сказал, что если стану олимпийским чемпионом, то пойду на Эверест. Потому что нужно минимум 100 тысяч долларов для восхождения. Это как раз примерно те призовые, которые можно получить за олимпийское золото. На Эверест я еще не заработал.

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Если ли планы на Милан? Я хочу на Эверест. Других планов пока нет. Еще я хочу домой», – заявил Захаров.

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Захаров – олимпийский чемпион-2014 в командной эстафете на 5000 м по шорт-треку. На Играх-2022 в Пекине 34-летний ветеран выиграл серебряную медаль в командной гонке преследования в составе сборной России. На дистанции 1500 м он занял 15-е место, на 5000 м – 14-е, в масс-старте упал в полуфинале и не финишировал.

Источник: Sport24

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