17.11.19 - 16:59
Завершено
Минск
1
И.Блондан
2
И.Схаутен
3
Ф.Лоллобриджида
Масс-старт (16 кругов) - Женщины • Финал
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Масс-старт (16 кругов) - Женщины - Финал
Минск - 17 ноября 2019

    
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