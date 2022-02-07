7 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялись соревнования среди женщин на дистанции 1500 м. Золото досталось Ирен Вюст из Нидерландов с результатом 1:53, 28.

Пекинская победа стала шестой для Вюст на Олимпиадах за карьеру. Ранее она по разу становилась олимпийской чемпионкой в Турине-2006, Ванкувере-2010 и Пхёнчхане-2018, а в Сочи-2014 – дважды.

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Ирен повторила достижение советской конькобежки Лидии Скобликовой по количеству золотых олимпийских медалей. Скобликова выиграла забеги на 1500 и 3000 м на Олимпиаде-1960 в Скво-Вэлли, а также четырежды праздновала победу в Инсбруке-1964 – на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 м.

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