21.02.18 - 15:52
Пхёнчхан-2018
Ледовая арена Каннын • Финал В
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Командная гонка преследования (6 кругов) - Женщины - Финал В
Пхёнчхан-2018 - 21 февраля 2018

    
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