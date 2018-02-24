24.02.18 - 15:30
Пхёнчхан-2018
Ледовая арена Каннын • Финал
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Масс-старт (16 кругов) - Женщины - Финал
Пхёнчхан-2018 - 24 февраля 2018

    
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