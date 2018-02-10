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Голландки заняли весь пьедестал на 3000 метров, Ирен Вюст проиграла
Открытый чемпионат Голландии стартовал.
На Олимпийских играх в Пхёнчхане представительницы сборной Голландии выиграли все медали на дистанции 3000 метров.
Карлейн Ахтеректе стала чемпионкой с результатом 3.59,21 минуты. Ирен Вюст проиграла ей всего 0,08 секунды и взяла серебро. Бронза досталась Антуанетт де Йонг.
Трехкратная олимпийская чемпионка Мартина Сабликова заняла четвертое место. Пятикратная олимпийская чемпионка, 45-летняя немка Клаудиа Пехштайн осталась девятой.
- Российская конькобежка Наталья Воронина заняла 10-ю позицию. Она уступила Ахтеректе 6,64 секунды.
- Ирен Вюст завоевала девятую награду на Играх в карьере, теперь она делит первенство по этому показателю с Клаудией Пехштайн.
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