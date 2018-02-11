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Свен Крамер взял золото на 5000 метров с олимпийским рекордом
Конькобежец из Голландии выиграл любимую дистанцию.
Свен Крамер стал олимпийским чемпионом Игр в Пхёнчхане на 5000 метров. Голландец преодолел дистанцию за 6:09,76 и установил олимпийский рекорд.
Второе время показал канадец Тед-Ян Блумен (+1,85), третье – Сверре Лунде Педерсен из Норвегии (+1,85), уступивший Блумену по итогам просмотра видеоповтора.
- Свен Крамер стал 4-кратным олимпийским чемпионом.
- Три из четырех золотых наград голландец завоевал на дистанции 5000 метров.
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