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Ирен Вюст стала 5-кратной олимпийской чемпионкой
От голландского пьедестала соревнования спасла японка Михо Такаги.
Ирен Вюрс выиграла золото, победив на дистанции 1500 метров. Чемпионка показала результат 1:54,35.
Серебро досталось девушке из Японии Михо Такаги (+0,20), бронза – голландке Меррит Ленстре (+0,91).
Четвертое место еще у одной представительницы Голландии Лотте Ван Бек.
- Вюст выиграла 2 золота в Сочи, по одному в Турине и Ванкувере.
- Девушки из России в данном виде программы участия не принимали.
- 14 февраля девушки разыграют медали на дистанции 1000 метров.
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