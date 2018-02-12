КОНЬКИ

Getty Images

Ирен Вюст стала 5-кратной олимпийской чемпионкой

Вюст стала 5-кратной олимпийской чемпионкой
Eurosport

1 час назад

От голландского пьедестала соревнования спасла японка Михо Такаги.

Ирен Вюрс выиграла золото, победив на дистанции 1500 метров. Чемпионка показала результат 1:54,35.

Серебро досталось девушке из Японии Михо Такаги (+0,20), бронза – голландке Меррит Ленстре (+0,91).

Четвертое место еще у одной представительницы Голландии Лотте Ван Бек.

  • Вюст выиграла 2 золота в Сочи, по одному в Турине и Ванкувере.
  • Девушки из России в данном виде программы участия не принимали.
  • 14 февраля девушки разыграют медали на дистанции 1000 метров.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Возможно, вам это понравится