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Голландцы берут пока все золотые медали в коньках. Кьельд Нейс принес Нидерландам четвертую победу
Конькобежец Кьельд Нейс из Нидерландов стал олимпийским чемпионом на дистанции 1500 метров.
Нейс опередил соотечественника Патрика Руста на 0,85 секунды. Бронзовую медаль завоевал спортсмен из Южной Кореи Ким Минсок. Он уступил Нейсу 0,92 секунды.
В шаге от награды финишировал латвийский конькобежец Харальдс Силовс. Отставание прибалтийского атлета составило 1,24 секунды.
Сергей Трофимов из России занял 18-е место, российский спортсмен проиграл Нейсу 2,68 секунды.
- Кьельд Нейс стал четвертым подряд конькобежцем из Голландии, который стал чемпионом Игр в Пхёнчхане.
- На 3000 метрах у женщин победила Карлейн Ахтеректе, на пяти километрах у мужчин – Свен Крамер, на дистанции в 1500 метров лучшей стала Ирен Вюст.
- Сборная Голландии взяла 8 медалей из разыгранных 12.
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