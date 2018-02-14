Голландская конькобежка Тер Морс выиграла золото на 1000 метров, японок серебро и бронза

Голландская конькобежка Йорин тер Морс стала олимпийской чемпионкой на дистанции 1000 метров. Она установила олимпийский рекорд – 1.13,56. Для голландских конькобежцев это уже третье золото, еще две высшие награды сборная Нидерландов выиграла в шорт-треке.

Серебро и бронзу выиграли японки Нао Кодайра (+0,26) и Михо Такаги (+0,42).

Единственная участница финала из России Ангелина Голикова заняла 22-е место.

Лидер сборной России Екатерина Шихова не получила приглашение на соревнования от МОК.

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