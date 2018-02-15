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Тед-Ян Блумен выиграл 10 000 метров с олимпийским рекордом
Канадец не оставил соперникам шансов.
Канадский конькобежец Тед-Ян Блумен феерически выступил в забеге на 10 000 метров и выиграл олимпийское золото с новым рекордом. Триумфатор завершил дистанцию с результатом 12:39,77.
Второе место занял голландец Йоррит Бергсма, отставший от Блумена на 2.21 секунды. Третьим стал Никола Тумолеро из Италии (+14,55).
Легендарный Свен Крамер занял лишь шестое место.
- Блумен впервые выиграл золото ОИ.
- На Олимпиаде в Пхёнчхане канадец завоевал вторую награду: Тед-Ян взял серебро на 5000 метров.
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