Тед-Ян Блумен выиграл 10 000 метров с олимпийским рекордом

Канадский конькобежец Тед-Ян Блумен феерически выступил в забеге на 10 000 метров и выиграл олимпийское золото с новым рекордом. Триумфатор завершил дистанцию с результатом 12:39,77.

Второе место занял голландец Йоррит Бергсма, отставший от Блумена на 2.21 секунды. Третьим стал Никола Тумолеро из Италии (+14,55).

Легендарный Свен Крамер занял лишь шестое место.

Блумен впервые выиграл золото ОИ.

На Олимпиаде в Пхёнчхане канадец завоевал вторую награду: Тед-Ян взял серебро на 5000 метров.

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