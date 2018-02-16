КОНЬКИ

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Наталья Воронина взяла бронзу на 5000 метров

Воронина взяла бронзу на 5000 метров
Eurosport

49 мин. назадОбновлено 42 мин. назад

Восьмая медаль для России на Играх.

Российская коньбежка Наталья Воронина выиграла бронзу на дистанции 5000 метров. Спортсменка преодолела дистанцию за 3.53,96.

Золото завоевала голландка Эсме Виссер (6.50,23). Серебро у Мартины Сабликовой из Чехии (+1,62).

  • Воронина выиграла первую медаль в карьере.
  • На счету спортсменов из России в Пхёнчхане стало 2 серебряные и 6 бронзовых наград.

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