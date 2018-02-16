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Наталья Воронина взяла бронзу на 5000 метров
Восьмая медаль для России на Играх.
Российская коньбежка Наталья Воронина выиграла бронзу на дистанции 5000 метров. Спортсменка преодолела дистанцию за 3.53,96.
Золото завоевала голландка Эсме Виссер (6.50,23). Серебро у Мартины Сабликовой из Чехии (+1,62).
- Воронина выиграла первую медаль в карьере.
- На счету спортсменов из России в Пхёнчхане стало 2 серебряные и 6 бронзовых наград.
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