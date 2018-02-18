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Японка Нао Кодаира выиграла золото на 500 метров с олимпийским рекордом
Ангелина Голикова только седьмая.
Японская конькобежка Нао Кодаира выиграла сореванования на 500 метров на Олимпиаде в Пхёнчхане. Спортсменка показала результат 36,94 и обновила олимпийский рекорд.
Серебро досталось Санхва Ли из Южной Кореи (+0,39), бронза у Каролины Эрбановой из Чехии (+0,40).
Единственная представительница России Ангелина Голикова финишировала с седьмым временем (+0,68).
- Кодаира принесла Японии второе золото Игр.
- Олимпиада завершится 25 февраля.
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