Японка Нао Кодаира выиграла золото на 500 метров с олимпийским рекордом

Японская конькобежка Нао Кодаира выиграла сореванования на 500 метров на Олимпиаде в Пхёнчхане. Спортсменка показала результат 36,94 и обновила олимпийский рекорд.

Серебро досталось Санхва Ли из Южной Кореи (+0,39), бронза у Каролины Эрбановой из Чехии (+0,40).

Единственная представительница России Ангелина Голикова финишировала с седьмым временем (+0,68).

Кодаира принесла Японии второе золото Игр.

Олимпиада завершится 25 февраля.

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