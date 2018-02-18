КОНЬКИ

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Японка Нао Кодаира выиграла золото на 500 метров с олимпийским рекордом

Японка Кодаира выиграла золото на 500 метров с олимпийским рекордом
Eurosport

49 мин. назадОбновлено 48 мин. назад

Ангелина Голикова только седьмая.

Японская конькобежка Нао Кодаира выиграла сореванования на 500 метров на Олимпиаде в Пхёнчхане. Спортсменка показала результат 36,94 и обновила олимпийский рекорд.

Серебро досталось Санхва Ли из Южной Кореи (+0,39), бронза у Каролины Эрбановой из Чехии (+0,40).

Единственная представительница России Ангелина Голикова финишировала с седьмым временем (+0,68).

  • Кодаира принесла Японии второе золото Игр.
  • Олимпиада завершится 25 февраля.

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