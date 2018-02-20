КОНЬКИ

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Корейские конькобежки обвинили в провале партнершу и нарвались на петицию об исключении из сборной

Корейские конькобежки обвинили в провале партнершу и нарвались на петицию об исключении из сборной
Eurosport

27 мин. назад

Грызня внутри национальной команды привела к грустным последствиям.

Корейские конькобежки Ким Борым, Пак Чживу и Но Сонён заняли седьмое место в командной гонке на 500 м и не прошли в четвертьфинал.

В прямом эфире Борым обвинила Сонён, которая значительно отстала во время гонки: «Мы хорошо бежали. Но Сонён не успевала, и мы показали неутешительный результат».

Ким Борым, Пак Чживу и Но Сонён

Ким Борым, Пак Чживу и Но СонёнGetty Images

«Мы предполагали, что с Но может случиться подобное», – добавила Пак. На телевизионных кадрах видно, как Но Сонён расплакалась после гонки, но Ким и Пак проигнорировали ее.

В Южной Корее организовали петицию с целью, чтобы Ким и Пак исключили из национальной сборной. Более 220 тысяч подписали петицию.

  • Ким Борым закрыла свой инстаграм после потока негативных комментариев. Ее спонсор, производитель спортивной одежды NEPA, объявил, что не будет продлевать с ней контракт, который истекает в конце месяца.
  • В общем медальном зачете Южная Корея идет на девятом месте (4 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые награды).

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