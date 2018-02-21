«Инопланетная промежность». Американцы высмеяли форму собственных шорт-трекистов

Сборная США по конькам выступает на Олимпиаде в Пхёнчхане в темной форме с несколькими светлыми вставками. Место расположения одной из них в паху развеселило американских болельщиков. Люди шутят, что дизайнеры либо шутники, либо извращенцы, либо и то, и другое.

Так один из сайтов назвал форму «инопланетной промежностью», передает The Sun.

Комик и актриса Сара Хаскинс предположила в твиттере, как придумали форму:

«Дизайнер 1: Наша новая форма должна передавать элегантность и сильную эстетику конькобежного спорта.

Дизайнер 2: И выделять промежность.

Дизайнер 1: Естественно! Пусть все на нее смотрят!»

«Мы протестировали множество материалов, чтобы найти тот, который максимально снижает трение. Использование другого цвета в этой области сделало бы его применение менее эффективным», – заявили в компании Under Armour, которая производит форму, передает «РИА».

США завоевали одну медаль в шорт-треке: Джон-Хенри Крюгер стал вторым на 1000 метров.

Олимпийские игры в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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