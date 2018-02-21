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Япония выиграла золото в командном спринте с олимпийским рекордом, Голландия щеголяет серебром
США – на третьем месте.
21 февраля в Пхёнчхане разыграли финалы женского командного спринта.
В финале А золото выиграла команда Японии, показав время 2:53, 89 – это новый олимпийский рекорд. Голландки отстали от соперниц на 1,58 секунды.
Бронзовые медали завоевали американки (2:59,27). В финале Б они опередили Канаду (2:59,72).
- Конькобежки ОАР в финалах не участвовали.
- Олимпийские игры в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.
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