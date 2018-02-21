КОНЬКИ

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Япония выиграла золото в командном спринте с олимпийским рекордом, Голландия щеголяет серебром

Япония выиграла золото в командном спринте с олимпийским рекордом, Голландия щеголяет серебром
Eurosport

43 мин. назадОбновлено 42 мин. назад

США – на третьем месте.

21 февраля в Пхёнчхане разыграли финалы женского командного спринта.

В финале А золото выиграла команда Японии, показав время 2:53, 89 – это новый олимпийский рекорд. Голландки отстали от соперниц на 1,58 секунды.

Бронзовые медали завоевали американки (2:59,27). В финале Б они опередили Канаду (2:59,72).

  • Конькобежки ОАР в финалах не участвовали.
  • Олимпийские игры в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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