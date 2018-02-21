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Норвегия выиграла золото в командном пасьюте Олимпийских игр в Пхёнчхане, Южная Корея – с серебром
Голландия на третьем месте.
Норвегия завоевала золотые медали в мужском командном пасьюте на Олимпийских играх в Пхёнчхане. В финале скандинавы одолели южнокорейцев, которым досталось серебро.
Бронзовые награды в соперничестве с Новой Зеландией завоевали голландцы.
- Норвежские конькобежцы принесли стране 12-е золото Игр в Пхёнчхане.
- Олимпиада завершится 25 февраля.
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