КОНЬКИ

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Норвегия выиграла золото в командном пасьюте Олимпийских игр в Пхёнчхане, Южная Корея – с серебром

Норвегия выиграла золото в командном пасьюте, Южная Корея – с серебром
Eurosport

16 мин. назад

Голландия на третьем месте.

Норвегия завоевала золотые медали в мужском командном пасьюте на Олимпийских играх в Пхёнчхане. В финале скандинавы одолели южнокорейцев, которым досталось серебро.

Бронзовые награды в соперничестве с Новой Зеландией завоевали голландцы.

  • Норвежские конькобежцы принесли стране 12-е золото Игр в Пхёнчхане.
  • Олимпиада завершится 25 февраля.

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