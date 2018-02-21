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Северокорейский конькобежец рухнул на лед, но утянул за собой японца и помог южнокорейскому брату
Вот такая взаимовыручка.
Сборная Южной Кореи завоевала серебро в мужской командной гонке преследования.
Во время одного из забегов северокорейский спортсмен упал на лед, но успел вытянуть руку и помешать движению японского спортсмена, который тоже потерял равновесие. Это действие северокорейского конькобежца помогло сборной Южной Кореи пробиться в финал.
- На церемонию открытия Северная и Южная Кореи вышли под одним флагом.
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