КОНЬКИ

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Северокорейский конькобежец рухнул на лед, но утянул за собой японца и помог южнокорейскому брату

Северокорейский конькобежец рухнул на лед, но утянул за собой японца и помог южнокорейскому брату
Eurosport

1 час назад

Вот такая взаимовыручка.

Сборная Южной Кореи завоевала серебро в мужской командной гонке преследования.

Во время одного из забегов северокорейский спортсмен упал на лед, но успел вытянуть руку и помешать движению японского спортсмена, который тоже потерял равновесие. Это действие северокорейского конькобежца помогло сборной Южной Кореи пробиться в финал.

  • На церемонию открытия Северная и Южная Кореи вышли под одним флагом.
  • ОИ в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.

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