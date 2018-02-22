Eurosport
Голландские конькобежцы пришибли двух корейских фанатов макетом медали. Один госпитализирован
Вкупе с комментарием про собак этот инцидент нажил голландцам кучу хейтеров.
Провалом обернулся праздник голландской сборной в доме Heineken на Олимпиаде в Пхёнчхане. Конькобежцы отмечали серебро в женской эстафете и бронзу в мужской.
По традиции, каждый голландский призер получает большой макет медали, а потом отдает его болельщикам. Но мужская четверка решила сделать все пафосно и просто бросила макет в толпу.
У медали нашлась обратная сторона: двое болельщиков получили травмы, одного увезли в больницу. Чтобы загладить вину, Крамер опубликовал извинения на корейском: «Привет, болельщики из Кореи. Примите мои искренние извинения за нанесение травмы двум поклонникам. Мы желаем вам скорейшего выздоровления».
Некоторые корейцы потребовали, чтобы Крамер навестил госпитализированного болельщика и извинился лично.
Инцидент с медалью стал вторым ударом по отношению между корейцами и сборной Голландии. В тот же день партнер Свена Ян Блокхейзен на пресс-конференции жахнул: «Пожалуйста, относитесь лучше к собакам в своей стране».
Один пользователь твиттера в итоге спутал двух голландцев и назвал расистом Крамера.
- Крамер – четырехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира в многоборье (рекорд), 19-кратный чемпион мира на отдельных дистанциях (рекорд).