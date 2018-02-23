В коньках на 1000 метров трижды побили рекорд трека. Победил опять голландец

Победитель финишировал с результатом 1 минута 7,95 секунды. Это рекорд катка в Канныне.

Серебряным призером стал норвежец Хавард Лорентцен. Он установил предыдущее достижение конькобежного овала под Пхёнчханом и финишировал на 0,04 секунды медленнее победителя.

Бронзовую награду получил кореец Ким Таюн. Он выступал забегом раньше по сравнению с Лорентценом и тоже изначально побил рекорд катка. Его время – 1.08,22 минуты.

Представители сборной России не попали в финал на 1000 метров. Лучший из казахстанских конькобежцев, Денис Кузин, проиграл лидеру больше двух секунд и занял 27-е место.

Нейс в Пхёнчхане уже становился олимпийским чемпионом на дистанции 1500 метров.

Мужская сборная Голландии по конькобежному спорту на Играх-2018 выиграла три золотые медали, две серебряные и одну бронзовую.

Новости Олимпийских игр в Пхёнчхане

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