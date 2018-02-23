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Голый мужик в пачке и с обезьянкой на пенисе стал главным героем конькобежного забега
Обезьянка, конечно, лучшая.
После финального забега в конькобежном спорте на дистанции 1000 метров на лед выбежал голый мужик с длинными волосами.
Из одежды на нем была только розовая пачка и кроссовки, а пенис прикрывало изображение обезьянки Джулиуса.
Просто лучший.
Мужчина прорвался на лед после церемонии награждения и показывал зрителям руками сердце.
На его торсе была нарисована надпись Peace + Love [«Мир и любовь»], но это не спасло стрикера от задержания.
- Это никому не интересно, но олимпийским чемпионом на дистанции 1000 метров стал голландец Кьельд Нейс.
- Имя мужчины и цель его забега неизвестны, хотя лучше бы рассказали о нем, а не о конькобежцах.
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