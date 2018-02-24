«Самый быстрый неголландец в мире». Выиграть на первой Олимпиаде в 31 и получить гонорар в биткойнах

Быть конькобежцем в Голландии – то же самое, что хоккеистом в Канаде или, например, спринтером на Ямайке. Когда дело доходит до выступлений за страну на Олимпиаде или чемпионате мира, ты либо едешь однозначным фаворитом, либо не едешь вообще. Так исторически сложилось: каналы, озера, реки, которые зимой замерзают, а местные только этого и ждут, в том числе ставят на коньки детей, как только те учатся ходить. Это лишь начало пути: по одним рекам и каналам к 120 медалям зимних Олимпиад не доедешь, поэтому строят овальные трассы по 400 метров. В огромных Штатах таких конькобежных овалов – два. В маленьких Нидерландах – 17.

В 2009 году Тед-Ян Блумен завязал с профессиональным спортом – и это всего лишь в 23. Давайте прикинем: в ровесниках – Свен Крамер, который уже три года никому в мире не проигрывает на твоей коронной дистанции (к Ванкуверу Крамер выиграет 18 забегов на 10 000 метров подряд), старший товарищ – Боб де Йонг с серебром Нагано и золотом Турина, на пятки наступают чемпионы юниоров Блокхёйсен и Вервей.

Тед-Ян Блумен до переезда в КанадуGetty Images

Сомнительными такие перспективы тогда посчитал не один Блумен. Будущий чемпион Сочи Йоррит Бергсма вообще, ведомый желанием соревноваться на высоком уровне, попал в самую смешную конькобежную историю последних лет. Бергсма тоже не проходил в национальную сборную и получил заманчивое предложение из Казахстана. Предлагали, как говорил он сам, кучу денег и казахский паспорт – голландец не устоял. Бергсма съездил на чемпионат Казахстана, ожидаемо его выиграл, заявился на Кубок Мира… И получил отказ от организаторов. На этом казахстанская авантюра закончилась, Бергсма вернулся в Нидерланды, попал в национальную сборную и стал олимпийским чемпионом. Потом не раз благодарил судьбу, что эта история сложилась именно так.

Должно быть, Тед-Ян Блумен тоже получал предложения. Он никогда об этом не говорил, но смотрите сами: среди достижений – четвертое место в мире и второе – на чемпионате страны. Уже в следующем сезоне Блумен потерял форму и завязал с профессиональным спортом в 23 года.

Но жизнь без коньков оказалась сложнее, чем он думал. Уже любителем Блумен заявился на национальный чемпионат и благополучно его выиграл. Да, тогда не участвовал Свен Крамер – оговорка настолько же несправедливая по отношению к спортсменам, насколько и неизбежная.

Блумен снова поверил в себя, но, что еще важнее, в него поверили и остальные. Его подписал один из главных конькобежных клубов страны BAM, и, казалось, что второй шанс точно упускать нельзя. На чемпионате Европы Тед-Ян Блумен пришел 15-м. Контракт продлевать не стали.

Тед-Ян БлуменGetty Images

Потом Тед-Ян готовился к Сочи, заболел в самый ответственный момент, но и здоровым он едва ли был фаворитом отбора. Так или иначе, в Сочи он не поехал. В 2014-м Блумену исполнилось 27 лет. Он посмотрел Олимпиаду по телевизору и понял, что нужно что-то менять. До главного решения в карьере оставалась пара месяцев.

Здесь на первый план выходит событие, произошедшее не только задолго до Олимпиады в Сочи, но и за десятки лет до рождения самого Блумена. Его отец – ныне врач-терапевт в Гауде – родился в Канаде, в маленьком городе Батерст. Его голландская семья вскоре переехала на родину, но двойное гражданство осталось. Спустя много лет, в 2014 году, это и открыло Блумену путь. Шансов сменить спортивное гражданство было гораздо больше, чем у Йоррита Бергсмы в его казахстанской авантюре.

3 июня 2014 года 27-летний Блумен дневным рейсом прилетел в Калгари. Здесь его уже ждали, как минимум, трое: тренер сборной Барт Схаутенс (угадайте, кто по национальности), перспективный стайер Джордан Белчос и местная звезда Денни Моррисон – чемпион Ванкувера и двукратный призер Сочи. К Пхёнчхану главной звездой канадской сборной будет уже не он.

«Сейчас он восьмой в мире, – объяснял тогда тренер Схаутенс журналистам, – но перед ним семь голландцев. Так что если все получится с паспортом, у нас будет самый быстрый неголландец в мире». Следующий год Блумен тренировался и ждал, пока три достаточно неповоротливые организации – две национальные федерации и международный союз – допустят его до соревнований. В 2015-м он вышел на дорожку.

До Пхёнчхана оставалось два с лишним года. За это время Тед-Ян ни разу не взял золота на международных соревнованиях – два серебра и бронза на чемпионатах мира – но вспышками выдавал совершенно гениальные забеги. Уже будучи канадцем, Блумен забрал у бывшего конкурента и соотечественника Крамера два мировых рекорда – на 5000 и на 10 000 метров. Его и голландцев могла рассудить только Олимпиада.

В Корею Блумен ехал уже главной звездой сборной. За месяц до Игр он привлек внимание уже совсем широкой публики: мужчина стал первым спортсменом в истории, получившим по рекламному контракту выплаты в криптовалюте. Заплатили компания, занимающаяся виртуальной реальностью, и посвященная криптовалюте соцсеть. Блумен всегда любил рисковать.

Тед-Ян взял серебро во второй же день Олимпиады в Пхёнчхане. На дистанции 5000 метров великий Свен Крамер, кажется, даже не моргал – в итоге не оставил шансов ни канадцу, ни норвежцу Педерсену. Мировой рекорд Блумена устоял, а сам он выглядел вполне счастливым и на второй ступени. Снова не первый. Из интервью читались намеки, что последние два километра из пяти у него жутко болели ноги.

Впереди оставался забег на 10 000 метров – конькобежная вершина. Здесь побеждает не скорость, а, в первую очередь, техника, стратегия и опыт – попробуйте пробежать так, чтобы на десятом километре еще остались силы на финишный рывок. Финальным боссом здесь был даже не Крамер, а тот самый несостоявшийся казахстанец Бергсма – действующий олимпийский чемпион и рекордсмен.

В стартовых списках сначала бежал Бергсма, потом Блумен и только в последнем забеге – Свен Крамер. Свою дистанцию Йоррит пробежал безукоризненно. Обогнал соперника в паре больше чем на круг и финишировал королем, обновив свой же олимпийский рекорд. Подходила очередь Блумена.

Когда Тед-Ян только перехал в Канаду, журналисты спрашивали его про цели. Зачем менять страну в 27, с прицелом на Олимпиаду, во время которой тебе будет 31? «Я слишком сильно люблю этот спорт, – сказал тогда Блумен, – прошлый сезон вышел ужасным. Мне хочется снова получать удовольствие. Мне нужен новый вызов». Как оказалось, новый вызов – это совсем не спортивное клише.

10 000 метров в Пхёнчхане на соседней с Блуменом дорожке бежал совсем юный итальянец Никола Тумолеро. К концу забега он отстал от канадца почти на 15 секунд – через четверть часа Тумолеро узнает, что этого времени хватит для бронзы. Сам Блумен же финишировал с отметкой 12.39,77 – олимпийский рекорд обновлен, Бергсма повержен на две с лишним секунды. Решающий момент все еще впереди. В последней паре бежал Свен Крамер – гений, полубог и бывший товарищ по команде.

Начал Крамер классически мощно. Тед-Ян переодевался, посматривал на табло и старался не подавать виду – впереди еще 12 минут забега. 12 минут, в которые ты ничего уже не можешь исправить. Только смотри да верь.

Когда к середине дистанции скорость Крамера просела – Блумен все еще сдерживался. За несколько кругов до конца Свен проигрывал лидеру уже шесть секунд. Тед-Ян закрывал лицо руками, с глазами красными, как лист на канадском флаге. Финиш. Голландец Крамер – шестой. Канадец Блумен – первый.

Переехавший за тысячи километров, перешагнувший через физические и психологические барьеры, на своей первой Олимпиаде в 31 год Тед-Ян Блумен наконец-то победил.

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