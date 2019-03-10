Павел Кулижников побил свой же мировой рекорд на дистанции 500 метров

Российский конькобежец Павел Кулижников установил мировой рекорд на дистанции 500 метров.

Павел завоевал золото на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, показав время 33,616 секунды. Кулижников побил свой же рекорд: в 2015 году он преодолел 500 метров за 33,98 секунды.

Второе место после Кулижникова занял японец Тацуя Синхама, третье – его соотечественник Юма Мураками.

Кулижников – трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях.

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