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Павел Кулижников побил свой же мировой рекорд на дистанции 500 метров
Российский конькобежец соревнуется сам с собой.
Российский конькобежец Павел Кулижников установил мировой рекорд на дистанции 500 метров.
Павел завоевал золото на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, показав время 33,616 секунды. Кулижников побил свой же рекорд: в 2015 году он преодолел 500 метров за 33,98 секунды.
- Второе место после Кулижникова занял японец Тацуя Синхама, третье – его соотечественник Юма Мураками.
- Кулижников – трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях.
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