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De Volkskrant: голландским конькобежцам выписывали лекарства от астмы без диагноза

De Volkskrant: голландским конькобежцам выписывали лекарства от астмы без диагноза
Eurosport

44 мин. назад

Астма – это не только Норвегия.

Три голландских конькобежца признались в употреблении противоастматических препаратов в течение десяти лет: с 2000 по 2010 год.

Спортсмены пожелали остаться анонимными. В комментарии De Volkskrant они сообщили, что получали лекарства в допустимой дозировке. Курс курировал врач Яп Вестбрук из Херенвена – он убедил конькобежцев в необходимости диагноза «астма» без учета результатов обследования.

Официальный диагноз позволял использовать ингалятор с необходимым препаратом.

  • Летом 2016 года на передозировке противоастматического препарата сальбутамол попался норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю.
  • Сундбю вдыхал лекарство с помощью небулайзера.
  • На ЧМ-2019 на отдельных дистанциях голландцы взяли 8 золотых медалей из 16.

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