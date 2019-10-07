Getty Images

Кулижников – о допинговых обвинениях от иностранцев: «Узнайте сначала, за что была дисквалификация»

Кулижников – о допинговых обвинениях от иностранцев: «Узнайте сначала, за что была дисквалификация»
Eurosport

07/10/2019 в 19:19Обновлено 1 час назад

Павлу не нравятся слова голландцев.

Российский конькобежец Павел Кулижников раскритиковал иностранных соперников, которые обвиняют его в употреблении допинга.

«Вот меня обвиняли голландцы, что, мол, вот он выступает с двумя дисквалификациями, он жрет допинг. Во-первых, узнайте сначала, за что была первая дисквалификация, это был метилгексанамин. Второй дисквалификации по факту не было, меня полностью оправдали, но они мне приписывают, что я такой вообще…

Некоторые критикуют, что мы допинг-пробы не сдаем, но они опять же ничего не знают. Я могу все показать, я уже при них спокойно в туалет хожу», – цитирует Кулижникова ТАСС.

  • МОК не пригласил спортсмена на Олимпиаду-2018 в Пхёнхчхане.
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте