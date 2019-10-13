Конькобежца Свена Крамера сбила машина во время тренировочных сборов в Инцелле. Четырехкратный олимпийский чемпион опасается, что серьезно повредил колено, и это может сказаться на предстоящем сезоне.

Как сообщает NOS, спортсмен ехал на тренировку на велосипеде. Поворачивающий автомобиль не уступил нидерландцу дорогу, что стало причиной аварии.

«По дороге на каток в Инцелле меня на низкой скорости сбила машина. В основном беспокоит колено. Завтра я улечу домой и в скором времени пройду углубленное обследование. Надо подождать и посмотреть, будут ли последствия для старта нового сезона...»

Крамер – многократный чемпион мира и Европы.

33-летнему спортсмену принадлежит множество рекордов на дистанциях 5000 и 10000 метров.

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