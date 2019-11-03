Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков прокомментировал вероятность отстранения сборной России от Игр-2022.

«Меня это не волнует. Для меня Олимпийские игры и МОК сейчас имеют другой образ и символизируют совершенно другое по сравнению с тем, как я себе представлял это в юности.

Все было разрушено после 2018 года, когда к нам применили какие-то санкции только потому, что мы русские. Можно сказать, что это была русофобия», – цитирует Юскова Sport24.

Денис Юсков с 2008-го по 2011-й пропустил три года из-за дисквалификации за употребление марихуаны в соревновательный период.

После доклада Макларена МОК не пригласил русских спортсменов, ранее отбывавших наказание за допинг, на Олимпийские игры-2018.

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