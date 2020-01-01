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Конькобежка из Эстонии роскошна и в комбинезоне, и в цивильном. Ее инстаграм – отличное начало года
Слишком много красоты для одного аккаунта.
Саскиа Алусалу – звезда конькобежного спорта, лучшая спортсменка Эстонии-2018. В том же году она была знаменосцем на церемонии Открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.
У Алусалу 49,8 тысячи подписчиков, хотя такую красоту заслуживают увидеть все 49,8 миллиона.
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